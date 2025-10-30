Motorista morre em acidente na BR-262 perto de Anastácio

Uma caminhonete S10, pertencente a uma empresa, saiu da pista e capotou
Divulgação/ PRF
Um jovem identificado como André Lucas Costa da Silva, de 21 anos, morreu em um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (30) na BR-262, em um trecho há 12km do trevo de Anastácio, sentido Miranda.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo — uma caminhonete S10 pertencente a uma empresa — saiu da pista e capotou por volta de 1h30 da manhã. A suspeita é de que o condutor tenha dormido ao volante, já que não há indícios de colisão com outro veículo ou animal na pista.
O motorista, André Lucas, foi encontrado sem vida, preso sob o veículo. Ele deixa um filho pequeno. O passageiro, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.
Conforme informações apuradas no local, as vítimas seriam moradores de Campo Grande e retornavam de Corumbá, onde haviam prestado serviços durante o dia.
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu à ocorrência, juntamente com equipes da PRF e da Perícia Técnica. O corpo de André foi removido após a chegada do guincho e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.
As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
