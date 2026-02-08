Motorista perde controle de veículo no trevo da BR-262 em Anastácio

Você Repórter

Um Ônix preto foi encontrado fora da pista na manhã deste domingo no trevo da BR-262, em Anastácio, ponto que também dá acesso ao Bairro Cristo Rei. O local é conhecido pelo intenso fluxo de veículos, especialmente nos horários de pico.

Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e caísse em uma valeta às margens da rodovia. O veículo amanheceu no local, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Até o momento, não há informações sobre o condutor, nem confirmação sobre feridos. Também não foi possível determinar o horário exato do acidente.

As causas da saída de pista ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A recomendação é que condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, que registra grande movimentação diariamente.