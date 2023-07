Motorista perde controle do carro e capota na estrada do Pequi, em Anastácio

Carro ficou parcialmente destruído / Divulgação/ Samu

Motorista que não teve a identidade divulgada perdeu o controle do carro na estrada do Pequi, área rural de Anastácio e capotou na tarde dessa quinta-feira, dia 13.

Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, o acidente ocorreu por volta das 16h38 e o condutor seguia pela estrada do Pequi sentido rodovia BR-262 quando perdeu o controle do carro. Ainda não se sabe as circunstâncias que provocaram o incidente. O condutor ficou com ferimentos leves e o socorro médico foi acionado.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros à vítima que estava consciente e orientado apresentado hematoma e ferimento no supercílio.

No decorre da ocorrência, uma equipe do Corpo de Bombeiros também compareceu ao local e encaminho o rapaz ao Pronto Socorro de Aquidauana.