Acessibilidade

01 de Fevereiro de 2026 • 12:33

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Motorista perde controle e cai na Ponte Boiadeira em Anastácio

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia um Fiat Uno quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do carro e acabou caindo no rio.

Redação

Publicado em 01/02/2026 às 08:38

Atualizado em 01/02/2026 às 08:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem (31/01) nas proximidades da Ponte Boiadeira, do lado de Anastácio (MS). Um motorista perdeu o controle da direção do veículo e acabou descendo um barranco às margens, mobilizando equipes de resgate.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia um Fiat Uno quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do carro e acabou caindo no rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local para prestar os primeiros socorros. O motorista recebeu atendimento ainda no local do acidente e, em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Anastácio inicia 1ª Vigência 2026 do Programa Bolsa Família

Diversidade

Inscrições para o Viva Praia 2026 de Anastácio terminam amanhã

Bombeiros

Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa adolescente ferido em Anastácio

Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

Gestão

Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Publicidade

Risco

Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população

ÚLTIMAS

Alerta

Temporal surpreende Aquidauana e causa transtornos em bairros

Região do bairro Alto ficou sem energia por aproximadamente 2 horas e quedas de árvores ocorreram em diferentes pontos

Tempo

Após temporal, Aquidauana amanhece com céu nublado neste sábado

Previsão indica um pouco mais de chuva hoje em diversas cidades da região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo