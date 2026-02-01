Motorista perde controle e cai na Ponte Boiadeira em Anastácio

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia um Fiat Uno quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do carro e acabou caindo no rio.
Um acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem (31/01) nas proximidades da Ponte Boiadeira, do lado de Anastácio (MS). Um motorista perdeu o controle da direção do veículo e acabou descendo um barranco às margens, mobilizando equipes de resgate.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local para prestar os primeiros socorros. O motorista recebeu atendimento ainda no local do acidente e, em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
