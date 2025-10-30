Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 13:25

BR-262

Motorista que morreu em acidente é identificado como jovem de 21 anos

Vítima deixa um filho bebê

Da redação

Publicado em 30/10/2025 às 09:08

Atualizado em 30/10/2025 às 10:10

Arquivo Pessoal

Foi identificado como André Lucas Costa da Silva, de 21 anos, o jovem que morreu na madrugada desta quinta-feira (30) em um acidente na BR-262, em um trecho há 12km do trevo de Anastácio, sentido Miranda. Ele era separado e deixa um filho bebê, um menino. Além disso, era sócio proprietário da empresa Belt Flex.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), André conduzia uma caminhonete S10 pertencente a uma empresa quando o veículo saiu da pista e capotou por volta das 1h30 da manhã. A principal suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante, já que não há indícios de colisão com outro veículo ou animal na pista.

André foi encontrado sem vida, preso sob o veículo. O passageiro, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.

Conforme apurado no local, as vítimas retornavam de Corumbá, onde haviam prestado serviços durante o dia. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana, com apoio da PRF e da Perícia Técnica.

O corpo de André Lucas foi removido após a chegada do guincho e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também

