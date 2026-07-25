Acessibilidade

25 de Julho de 2026 • 14:53

Buscar

Últimas notícias
X
Padronização e conforto

Motoristas plantonistas da Saúde recebem novos uniformes em Anastácio

Kits foram entregues pela prefeitura para reforçar a identificação, a segurança e a valorização dos profissionais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/07/2026 às 10:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Iniciativa busca padronizar a identificação dos profissionais e oferecer mais conforto e segurança / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio realizou, na manhã desta sexta-feira (24), a entrega de novos uniformes aos motoristas plantonistas da rede municipal de saúde. A iniciativa, coordenada pela SEMS (Secretaria Municipal de Saúde), busca padronizar a identificação dos profissionais e oferecer mais conforto e segurança durante o atendimento à população.

Ao todo, foram adquiridos 14 jogos de uniformes com recursos próprios do município. Cada kit é composto por gandola personalizada com identificação do servidor e do tipo sanguíneo, camiseta, calça e coturno.

Motoristas plantonistas da Saúde recebem novos uniformes em Anastácio2

Nesta primeira etapa, cada motorista recebeu um conjunto completo. A administração municipal informou que um segundo kit será entregue posteriormente, totalizando dois jogos de uniformes para cada profissional.

Motoristas plantonistas da Saúde recebem novos uniformes em Anastácio3

Além da padronização, de acordo com a Prefeitura de Anastácio, a ação visa reconhecer o trabalho desempenhado pelos motoristas, responsáveis pelo transporte de pacientes e pelo suporte às atividades da rede pública de saúde.

Motoristas plantonistas da Saúde recebem novos uniformes em Anastácio4

A entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido "Cido" (PSDB), da vice-prefeita Maria Vital (PP), do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, dos secretários Mary Beltrão (Assistência Social) e Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), além do vereador João Macalé (PSD).

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Anastácio

Motoboy impede saída de motociclista após notar sinais de embriaguez

Integração

Cinoterapia e nutrição se unem em atividade no Ceame-TEA de Anastácio

Programação

Projeto Ativamente oferece atividades físicas gratuitas em Anastácio

Programação contempla bairros, unidades de saúde e atividades para crianças ao longo da semana

Campanha de destaque

Anastácio conquista pódio no vôlei adaptado dos Jogos da Melhor Idade

Publicidade

ORGULHO

Aquidauanense conquista prêmio nacional com projeto que fortalece a gestão do SUS

ÚLTIMAS

Meteorologia

Aquidauana amanhece com céu limpo e temperaturas amenas nesta sexta

Temperaturas aumentam mais ao longo do dia; calor volta a ganhar força aos poucos

Aposentadoria

Aposentadoria negada pelo INSS: o que fazer e como recorrer

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo