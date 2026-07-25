Motoristas plantonistas da Saúde recebem novos uniformes em Anastácio

Iniciativa busca padronizar a identificação dos profissionais e oferecer mais conforto e segurança / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio realizou, na manhã desta sexta-feira (24), a entrega de novos uniformes aos motoristas plantonistas da rede municipal de saúde. A iniciativa, coordenada pela SEMS (Secretaria Municipal de Saúde), busca padronizar a identificação dos profissionais e oferecer mais conforto e segurança durante o atendimento à população.

Ao todo, foram adquiridos 14 jogos de uniformes com recursos próprios do município. Cada kit é composto por gandola personalizada com identificação do servidor e do tipo sanguíneo, camiseta, calça e coturno.

Nesta primeira etapa, cada motorista recebeu um conjunto completo. A administração municipal informou que um segundo kit será entregue posteriormente, totalizando dois jogos de uniformes para cada profissional.

Além da padronização, de acordo com a Prefeitura de Anastácio, a ação visa reconhecer o trabalho desempenhado pelos motoristas, responsáveis pelo transporte de pacientes e pelo suporte às atividades da rede pública de saúde.

A entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido "Cido" (PSDB), da vice-prefeita Maria Vital (PP), do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, dos secretários Mary Beltrão (Assistência Social) e Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), além do vereador João Macalé (PSD).