Mulher ateia fogo em casa e dois ficam feridos em Anastácio

Divulgação

Mulher, de 32 anos e um homem, de 39, ficaram feridos após um incêndio na residência em que eles estavam pegar fogo, na noite de ontem (22), em Anastácio.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 20h10, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em residência.

Ao chegar ao local, avenida Manoel Murtinho, centro de Anastácio, a guarnição constatou o fato e se deparou com uma residência parcialmente em chamas e de imediato utilizando a técnica do resfriamento efetuou a total extinção das chamas.

Na frente da casa, havia duas vítimas, sendo a primeira a mulher, que segundo informações de sua irmã, seria paciente psiquiátrica em tratamento.

Ela foi encontrada deitada no chão apresentando crise nervosa com sinais vitais regulares e sem lesão aparente.

A segunda vítima, o homem que teria entrado na casa e respirado gases tóxicos, estava apresentando sinais de intoxicação, este foi abordado na calçada, em decúbito dorsal, consciente e desorientado, apresentando dificuldade respiratória, sem lesão aparente.

As duas vítimas após serem atendidas no local, com as medidas de primeiros socorros, foram transportadas até o Pronto Socorro de Aquidauana para atendimento médico.

Foi informado pela irmã da vítima, que esta, havia ateado fogo na casa.