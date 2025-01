Mulher atropelada por carreta enquanto caminhava na BR-262 tem 68 anos

Corpo de Bombeiros, Divulgação

A mulher que ficou bastante ferida ao ser atropelada por um caminhão às margens da BR-262, entre as rotatórias de Aquidauana e Anastácio, no fim da tarde de ontem (27), tem 68 anos.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, de Aquidauana, quando a guarnição chegou, a mulher estava caída ao solo, de costas para cima, com ferimento contuso na cabeça, edema, abrasão e equimose na região do esterno e clavícula, escoriações nos joelhos e ferimentos abrasivos no membro superior direito, além de queixa de fortes dores no tórax e articulação da coxa direita.

A guarnição realizou os exames primário e secundário, as devidas medidas de primeiros socorros e após as imobilizações a transportou até o Pronto Socorro de Aquidauana.

Segundo informações apuradas pela reportagem de O Pantaneiro, a vítima estaria caminhando às margens da BR-262 quando em determinado momento passou um caminhão reboque carregando a parte do “cavalo” de outro caminhão, quando este teria se desprendido e ido para o acostamento na direção da mulher que estava caminhando, atingindo-a em cheio.

Com o impacto, a vítima foi lançada para fora da pista em um barranco, ficando ás margens da rodovia.

Várias pessoas se aglomeraram em volta do local do acidente enquanto os bombeiros socorriam a vítima.