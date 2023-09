Mulher bate em poste de cerca na estrada Pedra Negra em Anastácio

Acidente mobilizou Samu / João Éric/ O Pantaneiro

Uma mulher de 31 anos e que não teve a identidade divulgada sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, dia 6, em Anastácio. Ela bateu em um poste de uma cerca localizada às margens da estrada Pedra Negra.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até a estrada Pedra Negra onde encontrou o veículo Ford Focus.

A vítima perdeu o controle da direção e bateu em um poste da cerca às margens da estrada. A Condutora encontrava-se no interior do veículo consciente e orientada, apresentando um ferimento na perna esquerda que precisou ser imobilizada antes da sua retirada do veículo.

Um outro carro modelo Ônix veio a tombar ficando lateralizado, o condutor nada sofreu. A mulher não soube informar sobre a dinâmica envolvendo o outro condutor.