Mulher compra TV e perde R$ 800 em golpe

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Ronald Regis

Mulher de 20 anos caiu em um golpe de venda de TV pela rede social em Anastácio e perdeu R$ 800. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou que comprou a televisão de 43 polegadas anunciada no Facebook no dia 31 de janeiro.

Ela pagou pela televisão no cartão de crédito e após isso, o vendedor sumiu e a bloqueou nas redes sociais.

Ela relatou que o homem passou um link com os números para pagamento e a vítima parcelou em quatro vezes.

Quando percebeu o golpe, a mulher entrou em contato com o banco tendo sido orientado a procurar a delegacia.