Mulher crava faca no peito do ex após flagrá-lo com a amiga em Anastácio

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante na madrugada desta sexta-feira (19) em Anastácio, sob a suspeita de esfaquear o ex-marido no peito após surpreendê-lo com uma amiga dela.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher dirigiu-se à residência do ex-marido, situada na rua Campo Grande, no bairro Jardim Independência.

Ao flagrá-lo com a amiga, ela tentou atacá-la com uma faca. Entretanto, o ex-marido interveio e acabou sendo atingido no lado esquerdo do peito pela faca. Em seguida, a suspeita fugiu do local.

Aterrorizado, o ex-marido correu e acabou caindo nas proximidades da Escola Municipal Jardim Independência.

Os moradores acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Com base nas informações do crime, os policiais localizaram a suspeita, que foi presa em flagrante.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.