Delegacia de AnastÃ¡cio / O Pantaneiro, Arquivo

Uma mulher de 46 anos foi vítima de tentativa de feminicídio durante a madrugada em uma residência no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O suspeito é o companheiro dela, um homem de 22 anos, com quem mantinha relacionamento há cerca de oito meses.



De acordo com o relato da vítima, o casal estava ingerindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão na sala da casa. Segundo a mulher, o motivo da briga teria sido ciúmes. Durante a discussão, o homem teria dito que iria matá-la.



A vítima afirmou que respondeu dizendo que iria solicitar medida protetiva, o que teria deixado o suspeito ainda mais alterado. Em seguida, segundo o depoimento, ele a levou até o quarto, jogou a mulher na cama e colocou um travesseiro sobre o rosto dela, tentando asfixiá-la.



A mulher relatou que conseguiu reagir quando já estava com dificuldade para respirar. Para se desvencilhar, ela arranhou o rosto e a orelha do agressor e mordeu o pescoço dele. A vítima também apresentava lesões no pescoço.



Após a reação, o homem deixou a casa dizendo que iria comprar mais cerveja. Nesse momento, a mulher acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.



Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito retornando para a residência. Conforme a ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez e foi abordado pela equipe.



O homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Durante o registro da ocorrência, a mulher informou que não era a primeira vez que sofria ameaças e agressões por parte do companheiro.



O delegado plantonista Luiz Fernando Domingos Mesquita autuou o suspeito por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.