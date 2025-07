Mulher é agredida com facão no rosto durante briga na zona rural de Anastácio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quarta-feira (2) para atender uma ocorrência de violência doméstica na zona rural de Anastácio.

Conforme as informações repassadas pela equipe do 7º BPM, uma mulher de 31 anos foi agredida com um golpe de facão no rosto durante uma discussão com o companheiro.