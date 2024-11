Mulher é agredida e ameaçada com arma em assentamento de Anastácio

Divulgação/ Polícia Civil de MS

Uma mulher de 18 anos buscou refúgio em um sítio do assentamento Marcos Freire, em Anastácio, depois de sofrer agressões e ameaças, na manhã de ontem (12).



Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada pela proprietária do sítio, que relatou o pedido de socorro da jovem. De acordo com o relato da vítima, o companheiro, com quem convive há cinco anos e tem um filho de um ano e nove meses, a agrediu fisicamente com tapas no rosto e a ameaçou de morte utilizando um facão e uma arma de fogo. Ela conseguiu fugir, mas foi obrigada a deixar o filho para trás.



Os policiais, acompanhados pela vítima, foram à uma fazenda, onde localizaram e prenderam o suspeito, um homem de 25 anos. Durante a busca na residência, a equipe encontrou um revólver calibre .32 escondido em um guarda-roupa. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a vítima confirmou que, embora as ameaças recentes não tenham ocorrido no dia do incidente, episódios semelhantes haviam se repetido ao longo do último mês.



A vítima informou ainda que seu celular foi danificado durante uma discussão, mas optou por não prosseguir com a queixa relacionada ao dano. No entanto, ela solicitou Medidas Protetivas de Urgência contra o companheiro.



O caso está sendo acompanhado pela polícia, e a jovem aguarda o deferimento das medidas protetivas, enquanto o suspeito enfrenta acusações de posse ilegal de arma e violência doméstica. A ação rápida das autoridades ajudou a garantir a segurança da vítima e interromper temporariamente o ciclo de violência.