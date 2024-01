Mulher é ameaçada pelo irmão com enxada em Anastácio

Ilustrativa

Mulher, de 26 anos, pediu ajuda à polícia, após ser ameaçada pelo irmão, de 29 anos, com uma enxada. O caso ocorreu no último domingo (7), no bairro Bem-Te-Vi, em Anastácio.



Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada pela mulher que estava trancada em casa com os filhos com medo do irmão.

No local, os militares encontraram o homem que estava alterado. A vítima relatou que ele estava ameaçando machucá-la com a enxada e que o mesmo faz uso de drogas na frente das crianças.

O rapaz foi levado à delegacia bastante alterado.