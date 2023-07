Mulher é assassinada em bar da família; ex-companheiro é o principal suspeito

Uma mulher foi vítima de feminicídio em Anastácio na tarde deste domingo, dia 23, quando trabalhava no bar da família. De acordo com informações preliminares, Adriana Pereira foi alvejada com cinco tiros pelas costas, tendo quatro projéteis alojados no pulmão e um na cabeça. O principal suspeito é o ex-marido, que está foragido.

A perícia ainda está no local do crime e, de acordo com populares, a vítima chegou a ser conduzida para o Pronto Socorro, localizado na cidade de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. Adriana trabalhava com a família e era mãe de uma menina.

*O material será atualizado à medida em que foram divvulgadas novas informações pela polícia.