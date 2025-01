Mulher é atingida por caminhão enquanto caminhava na BR-262

No final da tarde desta segunda-feira (27) por volta das 18h40 a equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana se deslocou até a BR-262 nas imediações do Bairro Cristo Rei para atender uma mulher que sofreu ferimentos ao ser atingida por um caminhão.

Segundo informações apuradas, a vítima estaria caminhando às margens da BR-262 quando em determinado momento passou um caminhão reboque carregando a parte do “cavalo” de outro caminhão, quando este teria se desprendido e ido para o acostamento na direção da mulher que estava caminhando, atingindo-a em cheio. Com o impacto, a vítima foi lançada para fora da pista em um barranco, ficando ás margens da rodovia

Após os primeiros atendimentos, a mulher foi socorrida pela equipe dos bombeiros e encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana.