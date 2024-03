Mulher é presa com 15 kg de Skunk em Anastácio

Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante com mais de 15 quilos de drogas na quarta-feira (20), perto de Anastácio. A suspeita transportava 15 kg de Skunk e 1 kg de cocaína.



Conforme divulgado pela polícia, durante fiscalização a veículos e ônibus realizadas no posto da Polícia Militar Ambiental, na BR-262, a 10 km de Anastácio, a equipe de Força Tática abordou um veículo Volkswagen modelo Voyage, de cor prata, que era conduzido por uma mulher.



Estavam no carro a motorista e uma passageira, que afirmou ser Uber e responsável pelo veículo, que somente estava de passageira porque sentiu sono e pediu para que a suspeita dirigisse.



Durante a entrevista, a motorista alegou que vinha de Corumbá sentido Campo Grande e ao ser questionada se tinha entorpecentes em seus pertences, de pronto afirmou que sim e que teria recebido de um homem na rodoviária de Corumbá para levar até Campo Grande pelo valor de R$1 mil.



Ao serem checadas as bagagens, foi encontrado 20 embrulhos de fita adesiva composto por ´Skunk´ totalizando aproximadamente 15 kg e um tablete de cocaína totalizando aproximadamente 1,2 kg.



Após mais questionamentos, foi constatado que a passageira realmente era uber e não tinha relação com o transporte das drogas, portanto foi checada e liberada pela equipe para seguir viagem.



Diante dos fatos, foi dada ordem de prisão a motorista que, foi conduzida e entregue na delegacia de polícia de Anastácio.