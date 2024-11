Mulher é presa com 2kg de cocaína enrolados no corpo em Anastácio

Arquivo, O Pantaneiro

Uma mulher de 31 anos foi presa com 2kg de cocaína envolvidos ao seu corpo, durante operação de fiscalização realizada pelo Canil Setorial do 7º BPM, realizada na madrugada desta sexta-feira (8), no Posto da Polícia Militar Ambiental, conhecido como Taquarussú, em Anastácio.

A equipe de policiais militares procedeu com abordagem no Posto da PMA na BR-262, por ser rota de tráfico de drogas por causa da fronteira do Estado com Paraguai e Bolívia.

Durante a fiscalização, um carro modelo Versa, conduzido por um homem de 46 anos, que se identificou como motorista de aplicativo de transporte com itinerário entre as cidades de Corumbá a Campo Grande, foi abordado.

No veículo estavam, além do motorista, mais três ocupantes, sendo um deles a mulher.

Durante a checagem da documentação de todos os ocupantes, a mulher demonstrou sinais evidentes de nervosismo, com inquietação física, solicitando para fumar e mexendo frequentemente no celular.

Com o comportamento suspeito, foi feito uma série de questionamentos, aos quais a mesma respondeu de forma imprecisa e contraditória, levantando ainda mais suspeita dos policiais.

A mulher vestia um chale que cobria a região dos seios. Ao ser perguntada sobre a presença de volumes incomuns sob sua vestimenta, ela confessou que carregava cerca de 2 quilos de cocaína, que foram presos ao seu corpo com fita adesiva.

Ela acabou contando que chegou em Corumbá, foi recebida por uma mulher de alcunha "Amiga", de nacionalidade brasileira, que teria preso a cocaína sob suas vestimentas para que ela a transportasse até a rodoviária de Campo Grande.

Na Capital, uma outra pessoa a aguardaria para comprar uma passagem para ela seguir até sua cidade, Londrina.

Ela receberia R$ 6.000,00 pelo transporte da droga. Diante da confissão, foi solicitado apoio de uma policial feminina para realizar a busca minuciosa, sendo confirmada a presença da droga junto ao corpo da mulher.