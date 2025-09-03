Mulher é presa com mais de 5kg de skunk na BR-262 em Anastácio

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante fiscalização da Polícia Militar em um ônibus que seguia pela BR-262, em Anastácio. A ocorrência aconteceu na madrugada de sábado (30), durante ação do Canil Setorial do 7º Batalhão com apoio de cães farejadores.



Durante a inspeção, os animais indicaram a presença de drogas em uma mala no compartimento de carga. A bagagem, identificada como pertencente à suspeita, continha nove pacotes de skunk, totalizando mais de cinco quilos da droga.



A mulher admitiu que transportava o entorpecente de Corumbá para Campo Grande e que receberia R$ 1.500,00 pelo serviço. Foi constatado ainda que ela já havia sido condenada por tráfico em 2023, também em Anastácio.



O prejuízo estimado ao crime organizado com a apreensão ultrapassa R$ 52 mil. A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde teve a prisão confirmada.

