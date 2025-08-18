Acessibilidade

Polícia

Mulher é presa em Anastácio por maus-tratos a cães

Os animais apresentavam estado visível de debilidade

Da redação

Publicado em 18/08/2025 às 09:20

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

A Polícia Civil de Anastácio prendeu em flagrante, neste fim de semana, uma mulher de 49 anos suspeita de maus-tratos a animais. A ação ocorreu após denúncia informando que cães estariam em situação de abandono em uma residência localizada na rua Wilson Proença.

Ao chegarem ao local, os investigadores encontraram três cães amarrados com cordas curtas, expostos ao sol, sem vestígios de alimentação e apenas com um recipiente de água em más condições. Os animais apresentavam estado visível de debilidade.

A responsável pelo imóvel afirmou à polícia que os cães não pertenciam a ela. Ainda relatou que recolheu os animais das ruas e que pretendia levá-los para uma chácara. Segundo ela, os animais estavam sob seus cuidados há mais de uma semana.

Diante das condições constatadas, a equipe acionou a Vigilância Sanitária e efetuou a prisão em flagrante da mulher, enquadrada no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê punição para quem pratica abuso, maus-tratos, fere ou mutila animais domésticos. A legislação estabelece aumento de pena quando os casos envolvem cães ou gatos.

Os cães foram encaminhados para avaliação e acompanhamento dos órgãos competentes. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

