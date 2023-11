Mulher é presa em Anastácio por tráfico de drogas

Durante uma abordagem de rotina da "OPERAÇÃO SATURAÇÃO" a equipe do7° Batalhão da Polícia Militar prendeu uma mulher que tentava sair da cidade de Anastácio com drogas análogas à maconha.

Os militares receberam a informação de que um veículo sedan de cor preta com vários ocupantes havia entrado na estrada do condomínio Recanto da Barra, assim que avistaram o carro fizeram a abordagem onde havia o condutor e mais três passageiros, o motorista disse que fazia o trajeto carona amiga de Campo Grande a Aquidauana eque havia deixado recentemente um morador no condomínio.

Os policias pediram que os passageiros descessem e nesse momento notaram o nervosismo da autora, quando questionaram o que havia na mala do carro o motorista disse que apenas a mochila da suspeita, momento em que ela ficou mais nervosa.

Ela havia trazido 14 tabletes de maconha para a cidade, assim que checaram viram que a mulher já tem ficha criminal por tráfico e que tinha um marido preso pelo mesmo crime, ela foi levada para a delegacia de Anastácio.