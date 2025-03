Mulher Ã© presa por trÃ¡fico de drogas durante operaÃ§Ã£o policial em AnastÃ¡cio

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma operação conduzida pelo 7º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher de 33 anos pelo crime de tráfico de drogas no município de Anastácio, na madrugada desta quinta-feira (20). A ação aconteceu durante a "Operação Força Total - 13ª Edição", que intensificou abordagens estratégicas a ônibus vindos de Corumbá.



Durante a fiscalização em um dos veículos, os policiais da Força Tática entrevistaram os passageiros. Uma mulher afirmou que havia viajado para Corumbá no dia anterior para visitar o namorado, mas não soube informar seu endereço. Questionada sobre bagagens no compartimento do ônibus, negou possuir qualquer outra além de uma mochila de costas.



Ao revistar a mochila, os policiais localizaram um tablete de aproximadamente 1 kg de substância com características de pasta base de cocaína. Confrontada com a descoberta, a suspeita confessou que foi até Corumbá para buscar a droga e que seu destino final seria Campo Grande, onde receberia uma quantia pelo transporte. Segundo seu relato, recebeu o entorpecente na rodoviária de Corumbá de uma pessoa desconhecida e também não sabia para quem faria a entrega.



A mulher já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte de entorpecentes para consumo próprio. Diante dos fatos, a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar deu voz de prisão à suspeita, que foi encaminhada à delegacia para as providências cabíveis.