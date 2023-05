Mulher é presa transportando droga a mando de chefe de boca de fumo em Anastácio

O pantaneiro

Uma mulher, foi presa na tarde de ontem, 11, após se pega com drogas, a denúncia chegou para a polícia Militar de forma anonima. Assim que os militares chegaram no local indicado a jovem fugiu, mas após novas diligências a PM logrou êxito em localizar a motocicleta na Rua Mato grosso do Sul já no bairro Nova Aquidauana próximo à creche.

Em seguida os policiais foram até o local da denúncia ao chegar a frente da residência que funciona como boca de fumo, a autora juntamente com seu marido percebendo a chegada da viatura saiu correndo para os fundos da residência tentando fugir para um terreno baldio, mesmo assim os dois foram presos.

Na casa havia várias porções de drogas para ser vendidas e balança de precisão, os três foram encaminhados para a delegacia da cidade.