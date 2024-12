Mulher fica ferida nas pernas após ataque de cachorro em Anastácio

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / Arquivo, O Pantaneiro

Uma mulher de 34 anos, teve ferimentos nas pernas, após ser atacada por um cachorro. O caso ocorreu em Anastácio, na madrugada de domingo (22).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 00h38 a guarnição de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de ataque de animal a pessoa.

Chegando ao local, rua Bahia com Porto Geral em Anastácio, na calçada de um bar a guarnição se deparou com a vítima moradora de Dois Irmãos do Buriti.

Ela estava consciente e orientada, apresentando ferimentos nas duas pernas, segundo ela havia sido atacada por um cachorro.

A guarnição realizou abordagem e avaliação e a transportou ao Pronto Socorro, onde deixou sob cuidados médicos.