Mulher morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente em Anastácio

Entre as vítimas está uma criança de 1 ano
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um grave acidente do tipo capotamento na rodovia BR-262, nas proximidades do Auto Posto Taquarussu, em Anastácio, deixou uma mulher morta e outras cinco pessoas feridas, na noite de domingo (10). O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado via 193 e, ao chegar ao local, constatou que o veículo envolvido transportava cinco pessoas, além da vítima fatal.
Entre as vítimas socorridas estava uma mulher de 57 anos, encontrada consciente e orientada no interior do veículo. Ela apresentava palidez, sinais de estresse e ferimentos superficiais na perna direita. Após avaliação e atendimento pré-hospitalar, foi retirada do automóvel para que os militares pudessem acessar os demais ocupantes.
Uma criança de 1 ano também foi socorrida. Ela estava consciente, presa entre o banco e o corpo da mãe, com as pernas pressionadas pelo encosto do banco do motorista. A criança chorava intensamente e estava molhada por combustível vazado do veículo, sendo retirada em segurança e entregue aos cuidados da mãe.
Uma jovem de 22 anos foi encontrada inconsciente entre os bancos dianteiros, apresentando pele fria, palidez e respiração ruidosa. A equipe realizou os procedimentos de estabilização e imobilização antes do encaminhamento ao pronto-socorro do Hospital Estácio Muniz. Todas as vítimas atendidas pelos bombeiros permaneceram sob cuidados médicos. Outras pessoas envolvidas no acidente foram socorridas pela ambulância da Prefeitura de Anastácio.
Em apoio à ocorrência, a viatura ABTF-08 também foi acionada. No local, os militares encontraram um homem de 58 anos fora do veículo, consciente e orientado, apresentando apenas ferimentos leves.
Durante o atendimento, os bombeiros localizaram uma mulher de aproximadamente 30 anos já em óbito no interior do automóvel. Conforme a equipe, ela estava na região do banco do motorista e apresentava possíveis sinais de esmagamento. Para a retirada do corpo, foi necessário realizar o desencarceramento utilizando técnicas de corte e expansão, devido ao estado em que o veículo ficou após o capotamento, com grandes avarias estruturais.
Os militares também atuaram para eliminar o risco de incêndio no local, já que o tanque de combustível foi danificado, provocando vazamento de gasolina sobre as vítimas e no interior do veículo.
Após a conclusão dos trabalhos de resgate, a ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e da perícia técnica. Conforme o registro da ocorrência, documentos pessoais não foram localizados no interior do veículo, dificultando inicialmente a identificação de algumas vítimas. O caso segue em investigação.
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