Mulher que jogou água quente no rosto do marido é presa em Anastácio

Mulher foi presa / Divulgação, Polícia Civil de Anastácio

A mulher acusada de jogar água fervente no rosto do marido, de 29 anos, no dia 2 de fevereiro, foi presa ontem (18), em Anastácio, pela Polícia Civil.

Em decorrência da agressão, o homem identificado como Marcelo Augusto Goulart Falcão, perdeu a visão de um dos olhos e está em processo de recuperação das queimaduras causadas pela violência.

Após o ataque, ela usou as redes sociais para debochar da situação. “Pareço normal, mas joguei água quente na cara de uma pessoa”, publicou a mulher.

O marido dela foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, depois do ataque.

De acordo com a família de Marcelo, a internação foi necessária para tratar queimaduras profundas causadas por água fervente misturada a uma substância ainda não identificada que foram atiradas ao rosto dele.

O crime ocorreu em Anastácio, no dia 2, na casa da mulher. Na avaliação da família, a suspeita estaria utilizando as redes sociais para intimidar o rapaz, que pode ficar cego permanentemente do olho direito.

Essa não foi a primeira vez em que o rapaz foi atacado pela suspeita, com quem manteve um relacionamento amoroso marcado por agressões. “Os dois brigavam muito e havia agressões. Uma vez, ela queimou as roupas dele e chegou a postar nas redes sociais que faria o mesmo com o dono dos produtos. Apesar das brigas, eles sempre voltavam. Da última vez, ela o convidou para um jantar e, enquanto ele estava distraído, sentado em uma cadeira, ela atirou a água no rosto dele, que correu para ser socorrido pela família”.

