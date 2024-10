Mulher se fere ao cair de bicicleta em Anastácio

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / Divulgação

Uma mulher, de 36 anos, precisou de atendimento médico ao ficar ferida depois de cair da bicicleta. O caso ocorreu por volta das 23h de domingo (6), na rua Azzis Scaff próximo ao Posto de Saúde Arapongas, em Anastácio.

Conforme informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana, a ciclista se desequilibrou da bicicleta e caiu. O socorro foi acionado e os bombeiros a encontraram orientada, com um ferimento inciso na face interna do braço esquerdo e escoriações no cotovelo esquerdo.

A vítima relatou ter se ferido ao cair de bicicleta. A Polícia Militar prestou apoio na ocorrência.