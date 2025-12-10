Acessibilidade

10 de Dezembro de 2025 • 22:51

Anastácio

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Equipe do SAMU realizou atendimento no local prestando os primeiros socorros

Redação

Publicado em 10/12/2025 às 20:44

Atualizado em 10/12/2025 às 21:11

Você Repórter

Um acidente envolvendo uma moto e um Fiesta deixou a motociclista ferida no início da tarde desta quarta-feira, em Anastácio, na rua do Expedicionário Cândido Gomes, esquina com Oriovaldo Costa.

De acordo com informações apuradas no local, a ciclista atravessava a via quando houve a colisão entre os dois veículos, e ela acabou sendo atingida na sequência. A vítima, uma mulher cuja identidade não foi divulgada, apresentou uma grave fratura na perna direita.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada imediatamente. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda na rua, imobilizando a perna da vítima e encaminhando-a para o hospital regional.

