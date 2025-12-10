Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Você Repórter

Um acidente envolvendo uma moto e um Fiesta deixou a motociclista ferida no início da tarde desta quarta-feira, em Anastácio, na rua do Expedicionário Cândido Gomes, esquina com Oriovaldo Costa.

De acordo com informações apuradas no local, a ciclista atravessava a via quando houve a colisão entre os dois veículos, e ela acabou sendo atingida na sequência. A vítima, uma mulher cuja identidade não foi divulgada, apresentou uma grave fratura na perna direita.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada imediatamente. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda na rua, imobilizando a perna da vítima e encaminhando-a para o hospital regional.