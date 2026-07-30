Mulheres fortalecem cadeia produtiva do Barbatimão em Anastácio

Evento realizado na sede da AMAM no Assentamento Monjolinho proporcionou momentos de compartilhar conhecimentos sobre o manejo sustentável do barbatimão, espécie nativa do Cerrado com reconhecido potencial medicinal e econômico.
O Pantaneiro
No dia 28 de julho, o Assentamento Monjolinho recebeu um dia de campo promovido pelo Projeto de Extensão: Capacitação dos Agricultores Familiares no Extrativismo Sustentável do Barbatimão para Fins Industriais. A ação reuniu agricultores, pesquisadores e representantes da comunidade para compartilhar conhecimentos sobre o manejo sustentável do barbatimão, espécie nativa do Cerrado com reconhecido potencial medicinal e econômico. O projeto conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).
Realizado na sede da AMAM (Associação das Mulheres do Assentamento Monjolinho), o dia de campo proporcionou momentos de aprendizado prático e troca de experiências entre a comunidade e a equipe responsável pelo projeto, reforçando a importância da utilização sustentável dos recursos naturais do Cerrado.
Um dos momentos mais marcantes da programação foi a demonstração da extração da casca do barbatimão, conduzida por Maria da Penha Macedo da Cruz, trabalhadora rural assentada desde 1990 e uma das principais lideranças da história da associação. Durante a atividade, ela mostrou aos participantes a técnica correta para a retirada da casca da árvore, destacando que o manejo responsável é essencial para preservar a espécie e garantir a continuidade do extrativismo.
Em entrevista, Maria da Penha relembrou que o conhecimento sobre as propriedades medicinais do barbatimão sempre fez parte da cultura das famílias do assentamento. No entanto, foi a parceria iniciada em 2016 com pesquisadores que permitiu transformar esse saber tradicional em uma oportunidade de geração de renda para a comunidade.
Segundo ela, a associação passou a fornecer cascas de barbatimão para pesquisas científicas, seguindo todas as exigências legais e sanitárias. Com o avanço dos estudos, o trabalho desenvolvido no assentamento despertou o interesse da indústria de produtos naturais, resultando em uma parceria para a produção de um sabonete íntimo à base de barbatimão.
Além de valorizar o conhecimento tradicional das agricultoras, a iniciativa também trouxe benefícios econômicos. De acordo com Maria da Penha, a associação participa dos resultados comerciais do produto por meio de um contrato que prevê o repasse de parte dos lucros obtidos com as vendas.
"Estamos muito felizes e com uma expectativa muito grande de que esse projeto cresça ainda mais. Essa divulgação é muito importante para nós", afirmou.
Outro ponto destacado durante a entrevista foi o protagonismo das mulheres na condução da AMAM. Maria da Penha ressaltou que a associação é administrada exclusivamente por mulheres, que ao longo dos anos conquistaram uma estrutura equipada para o processamento de alimentos, com cozinha industrial, energia solar, internet e veículos utilizados no transporte da produção agrícola.
Ao falar sobre o futuro, ela destacou que o principal desafio é incentivar a participação da juventude. Segundo a agricultora, garantir que os jovens permaneçam no campo e deem continuidade às iniciativas desenvolvidas pela associação é fundamental para fortalecer a agricultura familiar e preservar os conhecimentos construídos ao longo de décadas.
Mais do que uma atividade de capacitação, o dia de campo evidenciou a importância da união entre o conhecimento tradicional das comunidades rurais e a pesquisa científica. A demonstração prática realizada por Maria da Penha simbolizou essa integração, mostrando como o manejo sustentável do barbatimão pode contribuir para a conservação do Cerrado, o fortalecimento da agricultura familiar e a criação de novas oportunidades de desenvolvimento para os agricultores do Assentamento Monjolinho.
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