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Munhoz e Mariano encerram Festa da Farinha 2026 com grande show em Anastácio

Quando a dupla subiu ao palco, a plateia cantou em coro sucessos que marcaram a carreira dos artistas, como Camaro Amarelo, Bombeiro, Balada Louca, Seu Bombeiro, Casa Amarela, Vai Pegar Fogo e outros grandes hits que embalaram o público

Redação

Publicado em 19/07/2026 às 12:40

Atualizado em 19/07/2026 às 12:53

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O Pantaneiro

A dupla sul-mato-grossense Munhoz e Mariano foi a grande atração da última noite da Festa da Farinha 2026, realizada neste sábado (18), em Anastácio. O encerramento do tradicional evento reuniu um grande público, que lotou o espaço da festa para acompanhar uma noite marcada por muita música sertaneja e valorização dos artistas da região.

Antes da principal apresentação da noite, o palco recebeu diversos talentos de Anastácio, reforçando o compromisso da festa com a cultura local. Também se apresentaram outros artistas regionais como as duplas Filhos de Anastácio, Brendo e Vinícius e Rafa e Ruan, que aqueceram o público antes da entrada de Munhoz e Mariano.

Quando a dupla subiu ao palco, a plateia cantou em coro sucessos que marcaram a carreira dos artistas, como Camaro Amarelo, Bombeiro, Balada Louca, Seu Bombeiro, Casa Amarela, Vai Pegar Fogo e outros grandes hits que embalaram o público durante o show.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Munhoz e Mariano destacaram a satisfação em participar mais uma vez da Festa da Farinha, considerada uma das celebrações mais tradicionais de Mato Grosso do Sul.

"A gente já conhece essa festa há muitos anos e tivemos a oportunidade de participar de outras edições. É um evento que tem credibilidade, que cresce a cada ano e valoriza a cultura e a música regional. Ficamos muito felizes em fazer parte dessa história novamente", afirmaram.

A dupla também ressaltou a importância de eventos como a Festa da Farinha para fortalecer a cultura sul-mato-grossense e movimentar a economia dos municípios.

"Essas festas são fundamentais para o nosso Estado. Elas reúnem famílias, movimentam o comércio, incentivam o turismo e levam entretenimento para a população. É muito importante manter essas tradições vivas", disseram.

Por serem naturais de Mato Grosso do Sul, Munhoz e Mariano afirmaram que voltar para casa tem um significado especial.

"Voltar para casa é sempre incrível. A gente sente um carinho muito grande do público de Anastácio e de toda a região. Sempre somos recebidos com muito respeito e muito amor. Esperamos voltar nos próximos anos para viver tudo isso novamente."

O show encerrou a programação da Festa da Farinha 2026 em clima de celebração, reunindo milhares de pessoas em uma noite de muita animação, emoção e valorização da música sertaneja. Mais uma vez, o evento reafirmou sua importância no calendário cultural de Anastácio e de Mato Grosso do Sul, proporcionando momentos de lazer, cultura e integração para moradores e visitantes.

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