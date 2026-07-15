Munhoz & Mariano levarão grandes sucessos para 18ª Festa da Farinha

Munhoz & Mariano, dupla de Campo Grande que conquistou o país: atração da Festa da Farinha / Divulgação

A contagem regressiva para a 18ª Festa da Farinha continua, e uma das principais atrações do evento realizou um convite especial ao público. A dupla Munhoz & Mariano, originária de Campo Grande e que conquistou todo o país, estará em Anastácio no próximo sábado (18), na Praça Arandu, prometendo uma noite de grandes sucessos e muita animação.

Em publicação nas redes sociais oficiais do evento, os artistas convidaram moradores e visitantes para prestigiarem a festa, considerada uma das mais tradicionais do calendário cultural de Mato Grosso do Sul.

"Esteremos fazendo um super show, e você é o nosso convidado. Esperamos vocês!", disseram.

Com formação datada de 2006, Munhoz & Mariano se consolidaram entre as principais duplas do sertanejo universitário. Amigos desde a infância, ganharam projeção nacional em 2010 ao vencerem o quadro Garagem do Faustão, da TV Globo, com a música Sonho Bom.

A partir daí, emplacaram sucessos que marcaram uma geração, como Eu Vou Pegar Você Tá, Balada Louca, gravada com João Neto & Frederico, Camaro Amarelo, além de diversos outros hits que conquistaram espaço nas rádios, festas e rodeios de todo o Brasil. O estilo irreverente e o repertório repleto de músicas conhecidas prometem agitar a Praça Arandu durante a apresentação.

A 18ª Festa da Farinha será realizada na sexta-feira (17) e no sábado (18), reunindo gastronomia típica, artesanato, produtos da agricultura familiar e atrações musicais. Criado para homenagear a forte presença da colônia nordestina em Anastácio, o evento também valoriza a mandioca, principal cultura agrícola do município e ingrediente que dá nome à festa.

Tradicionalmente promovida durante as comemorações do aniversário anastaciano, celebrado em 08 de maio, a Festa da Farinha teve a programação transferida para julho neste ano em razão dos temporais registrados na região. Além de Munhoz & Mariano, a programação contará com shows da Banda Lendas 67, formada por ex-integrantes do Grupo Tradição, e do cantor João Gomes, completando a programação musical da festa.