Município de Anastácio fortalece ações de educação no trânsito

Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte, participou na última quinta-feira (16) de uma agenda institucional com a presidente do CETRAN/MS, Dra. Regina Maria Duarte. O encontro contou com a presença do coordenador Edson Cândido da Silva e da coordenadora de Educação para o Trânsito, professora Cheila Cláudia, sendo marcado pelo diálogo e troca de experiências.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para fortalecer as políticas públicas de educação no trânsito, reforçando a cooperação entre os órgãos e a promoção de um trânsito mais seguro e consciente no município.