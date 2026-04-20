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Município de Anastácio fortalece ações de educação no trânsito

Encontro contou com a presença da presidente do CETRAN/MS, Dra. Regina Maria Duarte.

Prefeitura de Anastácio

Publicado em 20/04/2026 às 15:59

Atualizado em 20/04/2026 às 16:08

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Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte, participou na última quinta-feira (16) de uma agenda institucional com a presidente do CETRAN/MS, Dra. Regina Maria Duarte. O encontro contou com a presença do coordenador Edson Cândido da Silva e da coordenadora de Educação para o Trânsito, professora Cheila Cláudia, sendo marcado pelo diálogo e troca de experiências.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para fortalecer as políticas públicas de educação no trânsito, reforçando a cooperação entre os órgãos e a promoção de um trânsito mais seguro e consciente no município.

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