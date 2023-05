Anastácio será o palco do musical A Paixão de Cristo

Evento gratuito para todas as pessoas / Prefeitura Anastácio

A prefeitura de Anastácio, juntamente com a Comunidade Cristã Florescer, promovem no dia 8 próximo, a partir das 19 horas, na praça Arandú, ao lado da ponte velha, na cidade, o espetáculo A Paixão de Cristo. Um evento para todas as idades, todas as famílias e o público em geral. A Paixão de Cristo, que integra das comemorações pelos 58 anos de Anastácio, será um musical com produção requintada que conta com um elenco de 150 artistas entre atores, cantores, músicos, bailarinos que irão levar ao público a história desde a criação do mundo, alguns milagres e toda a trajetória da morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Para os que desejarem acompanhar o musical, os realizadores montaram uma infraestrutura para atender ao público, com acomodação em cadeiras, praça de alimentação, parque de diversões e banheiro químico. Encerrando a noite de celebração da Paixão de Cristo, haverá um show com a Pastora Thaís Regina.

A Paixão de Cristo, conta com a participação das Comunidades Semear, Comunidade Cristã El Shadai, Igreja Nações de Deus, Igreja Missionária, Igreja Batista Monte Sião e Igreja Jerusalém Avivamento.