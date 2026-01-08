Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 12:55

Mutirão do MEI oferece atendimento gratuito a empreendedores em Anastácio

O atendimento será prestado por profissionais da Sala do Empreendedor de Anastácio

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 11:18

Microempreendedores individuais de Anastácio poderão contar com atendimento gratuito durante o Mutirão do MEI, que será realizado entre os dias 12 e 16 de janeiro, das 8h às 17h, na Sala do Empreendedor do município. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os empresários na organização financeira, regularização cadastral, declaração anual e reenquadramento do MEI.

O atendimento será prestado por profissionais da Sala do Empreendedor de Anastácio, com o apoio de consultores do Sebrae/MS. Durante o período do mutirão, os participantes poderão esclarecer dúvidas e receber orientações relacionadas às obrigações e à gestão do Microempreendedor Individual.

A ação é promovida pelo Sebrae/MS em parceria com a Prefeitura de Anastácio, por meio da Sala do Empreendedor, e busca facilitar o acesso dos microempreendedores aos serviços de apoio empresarial.

