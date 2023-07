Na volta para casa, jovem é assaltado na Ponte Nova em Anastácio

Ilustrativa

Na noite de ontem, 24, por volta das 20h30 um jovem, de 16 anos, foi assaltado na região da Ponte Nova em Anastácio, enquanto voltava da academia, o assaltante levou a garrafa de água, tenis, celular e o fone de ouvido do jovem.

Segundo o relato da vítima, o autor se aproximou dele, empurrou contra a cerca, anunciou o assalto e desferiu um soco em seu rosto, atingindo a face no lado esquerdo, com a agressão a vítima caiu e o autor mandou ele levantar, disse iria matá-lo, momento que a vítima levantou e saiu correndo do local.

O menino conseguiu pedir ajuda para uma pessoa que passava de carro pela ponte, momento que acionaram a Polícia Militar e deslocaram até Delegacia, o jovem disse que o assaltane era um homem moreno escuro, com estatura aproximada 1,75m, trajava bermuda e camisa escura, cabelo curto