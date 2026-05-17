Neste domingo tem Coral Canto Jovem do Paraná

Coral Canto Jovem

O público de Aquidauana e Anastácio poderá prestigiar neste domingo (17) a apresentação do Coral Canto Jovem, grupo formado por estudantes do Ensino Médio e Fundamental II do Colégio Adventista do Paraná. O evento acontece às 19h15, com entrada gratuita.

Inicialmente marcada para a Praça dos Estudantes, em Aquidauana, a apresentação teve o local alterado para o Centro de Convenções de Anastácio devido à previsão de chuva para este domingo.

Com mais de 15 anos de trajetória, o Coral Canto Jovem possui um amplo repertório e reúne alunos internos e externos da Educação Básica da Faculdade Adventista do Paraná (FAP). Entre os integrantes está a jovem Lavínya, representante de Aquidauana no grupo.

A apresentação faz parte da Tour Mato Grosso do Sul 2026, que reúne o Coral Canto Jovem e o Coral de Sinos da FAP em uma série de apresentações por seis cidades sul-mato-grossenses entre os dias 14 e 18 de maio.

O repertório traz músicas em comemoração aos 85 anos da instituição de ensino e promete uma noite especial de cultura e emoção para o público da região.

Além de prestigiar o trabalho do coral paranaense, a comunidade também terá a oportunidade de acompanhar a participação da jovem aquidauanense Lavínya no espetáculo.

A entrada é gratuita e aberta ao público.

