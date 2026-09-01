Neto é preso após ameaças e agressão contra avô em Anastácio

Ocorrência mobilizou equipe da Polícia Militar / Arquivo O Pantaneiro

Um jovem de 27 anos foi detido pela Polícia Militar no início da manhã desta terça-feira (01º), na Rua João Queiroz, no bairro Jardim Campanário, em Anastácio, após ameaçar e agredir o próprio avô.

De acordo com o registro da ocorrência, o rapaz chegou à residência por volta da 00h00, bastante alterado, e iniciou uma discussão com o idoso. Durante a situação, ele fez ameaças e afirmou pertencer a uma facção criminosa.

As intimidações se prolongaram por várias horas. O jovem também atingiu o braço do idoso, provocando um ferimento, e utilizou um objeto cortante para ameaçá-lo dentro do imóvel.

Quase pela manhã, outro familiar esteve na residência e conseguiu controlar a situação até a chegada dos policiais. O jovem permanecia bastante alterado e precisou ser algemado para preservar a segurança das pessoas que estavam no local.

O idoso informou aos policiais que possui uma medida protetiva contra o neto. Apesar da determinação judicial, havia permitido temporariamente que ele permanecesse em sua residência. O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde o caso foi registrado e segue sendo apurado.