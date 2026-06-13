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Ação comunitária

No clima da Copa do Mundo, moradores de Anastácio se mobilizam para pintar rua

Ação será um "esquenta" para a estreia da Seleção Brasileira na competição

Anibal Placêncio

Publicado em 13/06/2026 às 11:30

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Tradição de pintar ruas se espalha pelo Brasil em época de Copa do Mundo / Ilustrativa gerada por IA

O espírito de união e a paixão pelo futebol vão tomar conta de Anastácio neste sábado (13). Moradores estão sendo convidados a participar de uma ação comunitária que promete deixar a cidade ainda mais colorida e preparada para o clima da Copa do Mundo.

A iniciativa, denominada “Vamos Pintar a Rua para a Copa”, será realizada a partir das 13h, na Rua Expedicionário Cândido Gomes, nº 1285, e reúne a Barbearia do Nico, a MJ Store e o Espaço Country. O objetivo é transformar a via em um cenário especial, com as tradicionais cores verde, amarelo, azul e branco que representam a torcida brasileira.

Além da decoração da rua, os organizadores prepararam sorteios de figurinhas e álbum da Copa para os participantes, incentivando ainda mais o envolvimento da comunidade. A proposta é reunir famílias, amigos e vizinhos em uma tarde de confraternização e trabalho coletivo.

Quem desejar colaborar com a pintura, pode levar materiais como pincel e rolo, ajudando a dar vida ao projeto que busca embelezar o local e fortalecer os laços entre os moradores.

O convite também incentiva os participantes a comparecerem vestidos com a camisa da Seleção Brasileira ou com roupas nas cores do país, para reforçar o clima de torcida e celebração.

Segundo os organizadores, a ação vai além da pintura da rua. A intenção é promover integração, companheirismo e o sentimento de pertencimento da comunidade, mostrando que a união dos moradores pode transformar espaços públicos e criar momentos especiais para todos.

Com a expectativa de reunir dezenas de pessoas, o evento promete movimentar a Rua Expedicionário Cândido Gomes e deixar uma marca de alegria e participação popular.

A ação também serve como aquecimento para a estreia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, às 18h (fuso de Mato Grosso do Sul) deste sábado, no Estádio MetLife, nos Estados Unidos, em partida válida pelo grupo C da competição. O Marrocos será o primeiro adversário dos comandados do técnico Carlo Ancelotti.

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