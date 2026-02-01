Acessibilidade

01 de Fevereiro de 2026 • 12:31

Buscar

Últimas notícias
X

Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão.

Redação

Publicado em 01/02/2026 às 08:03

Atualizado em 01/02/2026 às 08:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A comunidade católica de Anastácio (MS) inicia nesta segunda-feira (02) o tradicional Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes, um dos momentos mais aguardados do calendário religioso do município. Com o tema “Maria, mãe do povo fiel”, a programação em honra à Padroeira do município segue até o dia 11 de fevereiro, reunindo fiéis em celebrações diárias de fé, devoção e esperança.

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão. A cada noite, os fiéis são convidados a renovar sua confiança na intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, conhecida especialmente como padroeira dos enfermos.

Programação especial no dia 11 de fevereiro
O encerramento do novenário contará com uma programação especial no dia 11 de fevereiro, data dedicada a Nossa Senhora de Lourdes:

Missa dos Enfermos, às 08:00, voltada especialmente para pessoas enfermas, idosos e seus familiares, com bênçãos especiais;

Carreata com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, percorrendo as ruas da cidade como sinal público de fé e devoção;

Missa Solene de encerramento, às 19:00, reunindo toda a comunidade para a celebração final do novenário.

Fé, tradição e devoção marcam o evento
Com o tema “Maria, mãe do povo fiel”, o novenário deste ano reforça a presença materna de Maria na vida da Igreja e dos fiéis, especialmente em tempos de desafios e dificuldades. A expectativa é de grande participação da comunidade local e de cidades vizinhas, mantendo viva uma tradição religiosa que atravessa gerações em Anastácio.

A organização convida todos os fiéis a participarem das celebrações, respeitando o espírito de oração, união e solidariedade que marca o novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Anastácio inicia 1ª Vigência 2026 do Programa Bolsa Família

Diversidade

Inscrições para o Viva Praia 2026 de Anastácio terminam amanhã

Bombeiros

Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa adolescente ferido em Anastácio

Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

Gestão

Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Publicidade

Risco

Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população

ÚLTIMAS

Alerta

Temporal surpreende Aquidauana e causa transtornos em bairros

Região do bairro Alto ficou sem energia por aproximadamente 2 horas e quedas de árvores ocorreram em diferentes pontos

Tempo

Após temporal, Aquidauana amanhece com céu nublado neste sábado

Previsão indica um pouco mais de chuva hoje em diversas cidades da região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo