Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

A comunidade católica de Anastácio (MS) inicia nesta segunda-feira (02) o tradicional Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes, um dos momentos mais aguardados do calendário religioso do município. Com o tema “Maria, mãe do povo fiel”, a programação em honra à Padroeira do município segue até o dia 11 de fevereiro, reunindo fiéis em celebrações diárias de fé, devoção e esperança.

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão. A cada noite, os fiéis são convidados a renovar sua confiança na intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, conhecida especialmente como padroeira dos enfermos.

Programação especial no dia 11 de fevereiro

O encerramento do novenário contará com uma programação especial no dia 11 de fevereiro, data dedicada a Nossa Senhora de Lourdes:

Missa dos Enfermos, às 08:00, voltada especialmente para pessoas enfermas, idosos e seus familiares, com bênçãos especiais;

Carreata com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, percorrendo as ruas da cidade como sinal público de fé e devoção;

Missa Solene de encerramento, às 19:00, reunindo toda a comunidade para a celebração final do novenário.

Fé, tradição e devoção marcam o evento

Com o tema “Maria, mãe do povo fiel”, o novenário deste ano reforça a presença materna de Maria na vida da Igreja e dos fiéis, especialmente em tempos de desafios e dificuldades. A expectativa é de grande participação da comunidade local e de cidades vizinhas, mantendo viva uma tradição religiosa que atravessa gerações em Anastácio.

A organização convida todos os fiéis a participarem das celebrações, respeitando o espírito de oração, união e solidariedade que marca o novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes.