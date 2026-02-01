Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão.
A comunidade católica de Anastácio (MS) inicia nesta segunda-feira (02) o tradicional Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes, um dos momentos mais aguardados do calendário religioso do município. Com o tema “Maria, mãe do povo fiel”, a programação em honra à Padroeira do município segue até o dia 11 de fevereiro, reunindo fiéis em celebrações diárias de fé, devoção e esperança.
Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão. A cada noite, os fiéis são convidados a renovar sua confiança na intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, conhecida especialmente como padroeira dos enfermos.
Programação especial no dia 11 de fevereiro
O encerramento do novenário contará com uma programação especial no dia 11 de fevereiro, data dedicada a Nossa Senhora de Lourdes:
Missa dos Enfermos, às 08:00, voltada especialmente para pessoas enfermas, idosos e seus familiares, com bênçãos especiais;
Carreata com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, percorrendo as ruas da cidade como sinal público de fé e devoção;
Missa Solene de encerramento, às 19:00, reunindo toda a comunidade para a celebração final do novenário.
Fé, tradição e devoção marcam o evento
Com o tema “Maria, mãe do povo fiel”, o novenário deste ano reforça a presença materna de Maria na vida da Igreja e dos fiéis, especialmente em tempos de desafios e dificuldades. A expectativa é de grande participação da comunidade local e de cidades vizinhas, mantendo viva uma tradição religiosa que atravessa gerações em Anastácio.
A organização convida todos os fiéis a participarem das celebrações, respeitando o espírito de oração, união e solidariedade que marca o novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes.
Bombeiros
Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade
Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva
Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio
Alerta
Região do bairro Alto ficou sem energia por aproximadamente 2 horas e quedas de árvores ocorreram em diferentes pontos
Tempo
Previsão indica um pouco mais de chuva hoje em diversas cidades da região
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS