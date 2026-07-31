Saúde de Anastácio investe em novos equipamentos especializados

Materiais serão utilizados em serviços de fisioterapia e psicologia; ações são voltadas ao fortalecimento da rede pública
Materiais foram entregues nesta semana / Divulgação
Os atendimentos especializados em saúde de Anastácio passam a contar com novos equipamentos destinados às áreas de fisioterapia e psicologia. Os materiais foram entregues nesta semana ao Ceame-TEA (Centro Especializado de Atendimento Multidisciplinar Especializado ao Transtorno do Espectro Autista), ao SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e ao CEM (Centro de Especialidades Médicas).
Adquiridos com recursos próprios do município, os equipamentos têm como objetivo ampliar as possibilidades de reabilitação, estimulação e acompanhamento dos pacientes, além de contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelas equipes multiprofissionais.
A entrega foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e pela coordenadora da Atenção Especializada em Saúde, Tainara Souza Nunes Azevedo, que participaram da distribuição dos materiais às unidades beneficiadas.
Segundo a administração municipal, o investimento faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da rede pública de saúde, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e oferecendo um atendimento mais qualificado, humanizado e eficiente à população de Anastácio.
*Fotos: Divulgação
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