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Recursos próprios

Saúde de Anastácio investe em novos equipamentos especializados

Materiais serão utilizados em serviços de fisioterapia e psicologia; ações são voltadas ao fortalecimento da rede pública

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/07/2026 às 09:52

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Materiais foram entregues nesta semana / Divulgação

Os atendimentos especializados em saúde de Anastácio passam a contar com novos equipamentos destinados às áreas de fisioterapia e psicologia. Os materiais foram entregues nesta semana ao Ceame-TEA (Centro Especializado de Atendimento Multidisciplinar Especializado ao Transtorno do Espectro Autista), ao SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e ao CEM (Centro de Especialidades Médicas).

Adquiridos com recursos próprios do município, os equipamentos têm como objetivo ampliar as possibilidades de reabilitação, estimulação e acompanhamento dos pacientes, além de contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelas equipes multiprofissionais.

A entrega foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e pela coordenadora da Atenção Especializada em Saúde, Tainara Souza Nunes Azevedo, que participaram da distribuição dos materiais às unidades beneficiadas.

Segundo a administração municipal, o investimento faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da rede pública de saúde, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e oferecendo um atendimento mais qualificado, humanizado e eficiente à população de Anastácio.

Novos equipamentos reforçam atendimentos especializados em saúde de Anastácio2

*Fotos: Divulgação

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