Obra da "Estrada do 21" avança com novas pontes, asfalto e drenagem já trazendo benefícios

Mais da metade do serviço já está pronto. A obra de pavimentação da “Estrado do 21” que segue em quatro frentes de trabalho avança a todo vapor, com boa parte do percurso já pavimentado, novas pontes, drenagem e até túneis para passagem de animais. O resultado já é visto e comemorado pela população que mora, trabalha e percorre este trecho de 100 km, que vai ligar Anastácio a Bonito.

A obra na rodovia MS-345 vai reduzir em até 40 km a distância de Campo Grande a Bonito. Ela começa no “Posto 21” em Anastácio e segue rumo a capital do ecoturismo, passando no meio do caminho pelo distrito de Águas do Miranda, um polo de pescaria esportiva do Estado. Ela é dividida em quatro lotes.

No primeiro (lote), que sai do trevo da BR-419, em Anastácio, mais de 63% das atividades já foram concluídas e obra está bem adiantada, com boa parte dos 28,65 km já pavimentados e as máquinas seguem na pista colocando a capa de asfalto. Isto já reflete no dia a dia dos moradores e por quem trafega pelo caminho.

O chacreiro Cícero Alves Machado mora com a esposa e os dois filhos há 32 anos neste trecho. Com asfalto pronto onde reside, conta que a realidade já mudou. “Aqui a estrada já está ótima, ajuda bastante, em época de chuva ficávamos parados, não conseguia seguir pela estrada, não passava nada. Os carros atolavam direto. Aqui só falta pouco para terminar”.

Mesma avaliação do caminhoneiro Antônio Carlos Damásio, que já teve que percorrer por muitas vezes este caminho. “A obra está ficando muito boa, vai facilitar muito a ida a Bonito por este caminho. Antes a estrada era muito ruim, fora a poeira que era pesada. Estou há 30 anos aqui na região puxando boi”, destacou.