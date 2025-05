Obras de ampliação do Hospital Abramastácio seguem em ritmo acelerado

Assessoria de Comunicação

A manhã desta terça-feira (13) foi marcada por uma visita técnica às obras de ampliação do Hospital Abramastácio, em Anastácio. Com ritmo acelerado, os serviços avançam para entregar um novo espaço com mais de 800 metros quadrados de área construída.

A estrutura contará com 8 enfermarias, totalizando 32 leitos de internação — sendo 4 deles destinados ao atendimento de pacientes em isolamento. O projeto também inclui 3 consultórios, áreas de descanso para médicos e enfermeiros, cozinha, refeitório, sala de reunião e outros setores de apoio.

O investimento ultrapassa R$ 2,5 milhões e é financiado com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com participação da Agência de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG), em parceria com o Município de Anastácio e o Fundo Municipal de Saúde.

Durante a visita, estiveram presentes os secretários João Fernando Guessy Braga (Saúde), Adriana dos Santos (Administração), Francisco Alves – Chico (Obras), Luizinho Abdalla (Esporte, Lazer e Juventude), além de Francislaine Barbiere, que representou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. Também acompanharam os trabalhos os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara) e Manoel Luiz (líder do prefeito), o presidente da Abramastácio, Aguinaldo Estadulho, o arquiteto responsável técnico pela fiscalização, Douglas Ribeiro, e o engenheiro responsável pela execução, Lucas Tavares, da empresa Gomes Azevedo.

A ampliação do hospital atende a uma antiga demanda da administração municipal junto ao Governo do Estado e deve beneficiar diretamente a população de Anastácio e dos municípios vizinhos que dependem dos serviços prestados pela unidade hospitalar.