Obras de infraestrutura em Anastácio terão custo de R$ 13,4 milhões

Anastácio vai receber obras de infraestrutura urbana (Foto: Chico Ribeiro)

O compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com o desenvolvimento dos municípios segue firme, com a assinatura de convênios que garantirão importantes obras de infraestrutura. Nesta terça-feira (7), foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) os convênios celebrados com as prefeituras de Anastácio e Novo Horizonte do Sul, somando investimento de mais de R$ 14,1 milhões.

O convênio firmado entre a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), órgão vinculado à Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e o município de Anastácio, será destinado à execução da obra de infraestrutura urbana, para restauração funcional do pavimento (recapeamento) em diversas ruas da cidade. O valor total estimado é de R$ 13.488.563,64, para promover melhorias significativas no município.

Já o convênio celebrado entre o Governo do Estado e o município de Novo Horizonte do Sul será destinado para obra de construção de vestiários, banheiros, quadra e parque de areia. O investimento estimado será de R$ 662.555,57, o que reforça o compromisso estadual com o desenvolvimento esportivo e de lazer da comunidade.

Desde o dia 22 de abril a Seilog tem recebido os prefeitos municipais, que vão até a pasta para entregar projetos, assinar convênios e conferir o andamento das obras garantidas pelo Governo do Estado por meio do programa MS Ativo.

Sob a liderança do governador Eduardo Riedel, a Seilog em parceria com a Casa Civil, viabiliza parte dos R$ 2,8 bilhões destinados a contratos e convênios na área de infraestrutura. São obras de infraestrutura urbana, construção civil, estradas, pontes, vias vicinais, bem como melhorias em energia e logística nos aeroportos e aeródromos municipais, planejados para chegar aos municípios somente em 2024.

Esses convênios representam mais um passo importante do Programa MS Ativo Municipalismo, demonstrando o esforço contínuo do Governo do Estado em promover o progresso e bem-estar dos municípios sul-mato-grossenses, gerar emprego e renda para as pessoas e levar a mão amiga do Estado para caminhar lado a lado aos prefeitos.

“Todas essas demandas foram apresentadas ao governador em uma série de atendimentos na Governadoria no início do ano e são esses projetos que já estão se concretizando aqui na Seilog”, detalha o secretário de Infraestrutura, Helio Peluffo.