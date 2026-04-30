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61 ANOS DE ANASTÁCIO

Obras marcam avanço no desenvolvimento de Anastácio

Prefeito Manoel Aparecido realizou uma série de visitas técnicas a obras em andamento no município.

Prefeitura de Aquidauana

Publicado em 30/04/2026 às 16:43

Atualizado em 30/04/2026 às 16:51

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Dando continuidade à programação comemorativa pelos 61 anos de Anastácio, a administração municipal intensificou as ações voltadas à infraestrutura e à melhoria da qualidade de vida da população. Como parte dessa agenda, o prefeito Manoel Aparecido realizou uma série de visitas técnicas a obras em andamento no município.

Entre os projetos vistoriados estão a reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Irmã Dulce, a construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Cristo Rei. As iniciativas têm como objetivo ampliar o acesso aos serviços públicos e fortalecer áreas essenciais como educação, saúde e assistência social.

Durante as visitas, o prefeito destacou a importância dos investimentos para atender às demandas da população e acompanhar o crescimento da cidade. As obras, segundo a gestão municipal, representam um avanço significativo na estrutura urbana e no atendimento à comunidade.

A agenda contou com a presença da primeira-dama Valquiria Prates, do presidente da Câmara Lincoln Pellicioni e dos vereadores Manoel Luiz, João Macalé e Fabiano da Silva Corrêa.

Também participaram secretários municipais, entre eles João Fernando Guessy Braga, Fábio Pertile, Vera Terra, Jairo Arruda e Fabiano Correa, além de profissionais técnicos responsáveis pelas obras, como o arquiteto Douglas Ribeiro, a engenheira civil Ana Beatriz e a arquiteta e urbanista Jéssica Escobar.

A série de investimentos reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de Anastácio, especialmente em um momento simbólico para a cidade, marcado pela celebração de mais de seis décadas de história.

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