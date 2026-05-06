Acessibilidade

07 de Maio de 2026 • 02:05

Buscar

Últimas notícias
X
HOMENAGEM

Odilon Ribeiro recebe Título de Cidadão Anastaciano

Entrega de homenagem ao ex-prefeito de Aquidauana foi realizada durante sessão solene

Redação

Publicado em 06/05/2026 às 14:12

Atualizado em 06/05/2026 às 19:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Redes Sociais

A Câmara Municipal de Anastácio realizou, na noite desta terça-feira (5), uma sessão solene em comemoração ao aniversário de emancipação política do município. O evento reuniu autoridades, lideranças locais, familiares e convidados em um momento marcado por homenagens e reconhecimento a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.

Durante a cerimônia, foi entregue o Título de Cidadão Anastaciano, considerada a mais alta honraria concedida pelo Legislativo municipal. A distinção é destinada a pessoas que, mesmo não sendo naturais do município, possuem serviços prestados e participação significativa no crescimento social, econômico e institucional de Anastácio.



Entre os homenageados da noite esteve o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ferraz Ribeiro. A homenagem foi proposta pelo vereador Bruno Areco, que destacou a importância de reconhecer cidadãos que contribuíram com o progresso do município ao longo dos anos.

A homenagem reforça os laços históricos entre Anastácio e Aquidauana, cidades vizinhas que mantêm forte integração econômica, social e cultural. Durante sua trajetória política, Odilon Ribeiro comandou o Executivo aquidauanense por dois mandatos, período em que desenvolveu ações voltadas à infraestrutura urbana e ao fortalecimento regional.



Em seu pronunciamento, Odilon agradeceu pela honraria e destacou a emoção de receber o título. Segundo ele, o reconhecimento simboliza não apenas uma conquista pessoal, mas também o fortalecimento da relação construída com Anastácio ao longo de sua vida pública e pessoal.

A sessão solene integra a programação comemorativa do aniversário de Anastácio, celebrado oficialmente no próximo dia 8 de maio, consolidando-se como um momento de valorização da história e das pessoas que ajudaram a construir a identidade e o desenvolvimento do município.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anastácio entrega novos uniformes para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias

CULTURA

Trio Pai D2 encanta público na Noite Cultural de Anastácio

Cultura e tradição

Banda Municipal Otávio Mongelli emociona público em Noite Cultural

Evento desta sexta-feira, 1º de maio, foi marcada por emoção, música e valorização da cultura em Anastácio

AGORA

URGENTE: carreta com falha mecânica interdita trevo da BR-262 em Anastácio

Publicidade

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Hoje tem Noite Cultural em Anastácio

ÚLTIMAS

Cidadania

Aquidauana lança ação especial de saúde para trabalhadores do comércio na Estação Ferroviária

Atendimentos odontológicos e orientações serão oferecidos de 4 a 29 de maio, das 17h às 21h

Responsabilidade Fiscal

Projeto estabelece critérios de reajustes em contratos da prefeitura de Corumbá

O Projeto de Lei o prevê proibição da concessão de reajustes superiores aos índices oficiais de inflação acumulada no período

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo