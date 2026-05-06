Odilon Ribeiro recebe Título de Cidadão Anastaciano

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A Câmara Municipal de Anastácio realizou, na noite desta terça-feira (5), uma sessão solene em comemoração ao aniversário de emancipação política do município. O evento reuniu autoridades, lideranças locais, familiares e convidados em um momento marcado por homenagens e reconhecimento a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.



Durante a cerimônia, foi entregue o Título de Cidadão Anastaciano, considerada a mais alta honraria concedida pelo Legislativo municipal. A distinção é destinada a pessoas que, mesmo não sendo naturais do município, possuem serviços prestados e participação significativa no crescimento social, econômico e institucional de Anastácio.





Entre os homenageados da noite esteve o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ferraz Ribeiro. A homenagem foi proposta pelo vereador Bruno Areco, que destacou a importância de reconhecer cidadãos que contribuíram com o progresso do município ao longo dos anos.



A homenagem reforça os laços históricos entre Anastácio e Aquidauana, cidades vizinhas que mantêm forte integração econômica, social e cultural. Durante sua trajetória política, Odilon Ribeiro comandou o Executivo aquidauanense por dois mandatos, período em que desenvolveu ações voltadas à infraestrutura urbana e ao fortalecimento regional.





Em seu pronunciamento, Odilon agradeceu pela honraria e destacou a emoção de receber o título. Segundo ele, o reconhecimento simboliza não apenas uma conquista pessoal, mas também o fortalecimento da relação construída com Anastácio ao longo de sua vida pública e pessoal.



A sessão solene integra a programação comemorativa do aniversário de Anastácio, celebrado oficialmente no próximo dia 8 de maio, consolidando-se como um momento de valorização da história e das pessoas que ajudaram a construir a identidade e o desenvolvimento do município.