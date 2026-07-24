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Odilon Ribeiro visita Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio

Ex-prefeito de Aquidauana foi recebido por voluntárias da instituição, que presta apoio a pacientes oncológicos dos dois municípios

Redação O Pantaneiro

Publicado em 24/07/2026 às 10:31

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Rede Feminina de Combate ao Câncer agradeceu a visita de Odilon Ribeiro / Divulgação

O ex-prefeito de Aquidauana e pré-candidato a deputado estadual, Odilon Ribeiro (PL), visitou a sede da RFCC (Rede Feminina de Combate ao Câncer) de Anastácio, onde foi recebido por voluntárias da entidade. Durante o encontro, realizado nesta quinta-feira (23), houve um momento de conversa sobre a atuação da instituição e o trabalho desenvolvido em apoio a pacientes oncológicos e seus familiares.

Em publicação nas redes sociais, a Rede Feminina destacou que a visita foi marcada pelo diálogo. Segundo a entidade, Odilon compartilhou parte de sua trajetória de vida e experiências pessoais, ressaltando valores como empatia, solidariedade e cuidado com o próximo.

Odilon Ribeiro visita Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio2

A instituição também agradeceu a visita e a atenção dedicada às voluntárias e à causa, afirmando que encontros como o desta quinta-feira contribuem para fortalecer a esperança e o compromisso com as pessoas atendidas pela entidade.

Sediada em Anastácio, a Rede Feminina de Combate ao Câncer desenvolve ações voltadas à promoção da saúde, à conscientização sobre a prevenção do câncer e ao acolhimento de pacientes oncológicos e seus familiares. O atendimento beneficia moradores de Anastácio e também de Aquidauana, oferecendo apoio emocional, orientações e assistência durante o tratamento.

Odilon Ribeiro visita Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio

No mês passado, a RFCC também conquistou um importante avanço institucional. Foi aprovado, na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) o PL (Projeto de Lei) nº 31/2026, que propõe a declaração da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio como entidade de utilidade pública estadual.

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