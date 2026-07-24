Odilon Ribeiro visita Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio

Ex-prefeito de Aquidauana foi recebido por voluntárias da instituição, que presta apoio a pacientes oncológicos dos dois municípios
Rede Feminina de Combate ao Câncer agradeceu a visita de Odilon Ribeiro / Divulgação
O ex-prefeito de Aquidauana e pré-candidato a deputado estadual, Odilon Ribeiro (PL), visitou a sede da RFCC (Rede Feminina de Combate ao Câncer) de Anastácio, onde foi recebido por voluntárias da entidade. Durante o encontro, realizado nesta quinta-feira (23), houve um momento de conversa sobre a atuação da instituição e o trabalho desenvolvido em apoio a pacientes oncológicos e seus familiares.
Em publicação nas redes sociais, a Rede Feminina destacou que a visita foi marcada pelo diálogo. Segundo a entidade, Odilon compartilhou parte de sua trajetória de vida e experiências pessoais, ressaltando valores como empatia, solidariedade e cuidado com o próximo.
A instituição também agradeceu a visita e a atenção dedicada às voluntárias e à causa, afirmando que encontros como o desta quinta-feira contribuem para fortalecer a esperança e o compromisso com as pessoas atendidas pela entidade.
Sediada em Anastácio, a Rede Feminina de Combate ao Câncer desenvolve ações voltadas à promoção da saúde, à conscientização sobre a prevenção do câncer e ao acolhimento de pacientes oncológicos e seus familiares. O atendimento beneficia moradores de Anastácio e também de Aquidauana, oferecendo apoio emocional, orientações e assistência durante o tratamento.
No mês passado, a RFCC também conquistou um importante avanço institucional. Foi aprovado, na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) o PL (Projeto de Lei) nº 31/2026, que propõe a declaração da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio como entidade de utilidade pública estadual.
ORGULHO
Everton Villazante Constantino é o autor do projeto vencedor da 21ª Mostra "Brasil, Aqui Tem SUS", uma das mais importantes premiações nacionais voltadas ao reconhecimento de iniciativas inovadoras na saúde pública brasileira.
Mercado de trabalho
Oportunidades contemplam Aquidauana, Anastácio, outras cidades e também candidatos PCD
NOTA DE FALECIMENTO
Ele foi considerado desaparecido e após uma grande rede de buscas, foi encontrado já sem vida nesta quinta-feira (23). Ele deixa a esposa Helena e um filho ainda adolescente.
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