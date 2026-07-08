Encontro mobilizou representantes de diversos segmentos para discutir a cultura, a história e as potencialidades do município
Oficina voltada à construção da identidade municipal de Anastácio foi promovida nesta terça-feira / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio realizou, nesta terça-feira (07), uma oficina voltada à construção da identidade municipal. A atividade reuniu representantes de diferentes segmentos da sociedade para avançar na discussão das características, dos valores e das potencialidades que ajudam a definir a essência do município.
A ação, que foi promovida em parceria com o programa Cidade Empreendedora e o Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul), reuniu servidores públicos, empresários, artesãos, lideranças locais e demais representantes da comunidade.
Durante a oficina, os participantes compartilharam experiências, ideias e sugestões que contribuirão para a elaboração de uma identidade que valorize a história, a cultura e as tradições de Anastácio, além de destacar as potencialidades locais.
Segundo a Prefeitura de Anastácio, a iniciativa integra as ações de desenvolvimento do município e busca incentivar a participação da comunidade na construção de uma identidade que represente as características e o sentimento de pertencimento da população anastaciana.
*Fotos: Divulgação/Prefeitura de Anastácio
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