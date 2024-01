Oportunidade de Estágio em Direito no fórum de Anastácio

Forúm de Anastácio / Divulgação

Estão abertas desde o dia 10 de janeiro e se encerram no dia 25, as inscrições para o processo seletivo de estágio para Direito no Fórum da Comarca de Anastácio.



Os estudantes desse curso que desejarem concorrer a essa oportunidade, devem comparecer na Avenida Juscelino Kubitschek, 1445, na sede do Fórum, em Anastácio. O atendimento está sendo feito no período vespertino, das 13h00 às 19h00. As provas serão realizadas no dia 26 de janeiro, no horário de 13:00h às 17:00h, no mesmo endereço onde foi feita a inscrição.



Para maiores esclarecimentos os interessados podem ligar para o telefone (67) 3245-1415 ou presencialmente na Secretaria da Direção do Foro, que fica no endereço citado anteriormente.