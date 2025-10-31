Palestra marca campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul em Anastácio

O Pantaneiro





O destaque da noite foi a palestra ministrada pelo cirurgião oncológico Dr. Vitor Arce Cathcart, natural da região e reconhecido por sua atuação na área do câncer. O especialista abordou a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados preventivos, reforçando que informação e acompanhamento médico regular são as principais armas contra a doença.



Durante o evento, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva, destacou o significado das campanhas e compartilhou um relato pessoal sobre sua própria experiência com o câncer.



“Fui acometido por um tumor no rim há menos de um ano e fiz a cirurgia. Hoje, faço prevenção com intervalos menores. A verdade é que praticar a saúde é viver”, afirmou.



O prefeito também ressaltou o papel essencial das mulheres na saúde pública.



“As grandes parceiras da saúde são as mulheres. Elas arrastam os maridos, os filhos, os pais para fazer a prevenção. E é isso que salva vidas".



A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, Adina, emocionou o público com um discurso sobre acolhimento e cuidado.



“Basta ser colo que acolhe, braço que envolve. Enquanto houver uma mulher, um homem, uma vida a ser cuidada, a Rede Feminina seguirá firme, espalhando amor, fé e prevenção”.



O evento reforçou a importância da prevenção como atitude permanente, não restrita apenas aos meses de campanha. A noite foi encerrada com agradecimentos e palavras de incentivo à continuidade das ações de conscientização na cidade.

