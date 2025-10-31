Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 11:47

Saúde

Palestra marca campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul em Anastácio

O destaque da noite foi a palestra ministrada pelo cirurgião oncológico Dr. Vitor Arce Cathcart, natural da região e reconhecido por sua atuação na área do câncer

Da redação

Publicado em 31/10/2025 às 09:56

Atualizado em 31/10/2025 às 10:01

O Pantaneiro

Em uma noite marcada por emoção e conscientização, a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (30) o evento “Prevenção é o Primeiro Passo”, em alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que tratam da saúde da mulher e do homem. A ação aconteceu no Centro de Convenções “Cláudio Valério da Silva”, reunindo autoridades, profissionais da saúde e a comunidade local.

O destaque da noite foi a palestra ministrada pelo cirurgião oncológico Dr. Vitor Arce Cathcart, natural da região e reconhecido por sua atuação na área do câncer. O especialista abordou a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados preventivos, reforçando que informação e acompanhamento médico regular são as principais armas contra a doença.

Durante o evento, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva, destacou o significado das campanhas e compartilhou um relato pessoal sobre sua própria experiência com o câncer.

“Fui acometido por um tumor no rim há menos de um ano e fiz a cirurgia. Hoje, faço prevenção com intervalos menores. A verdade é que praticar a saúde é viver”, afirmou.

O prefeito também ressaltou o papel essencial das mulheres na saúde pública.

“As grandes parceiras da saúde são as mulheres. Elas arrastam os maridos, os filhos, os pais para fazer a prevenção. E é isso que salva vidas".

A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, Adina, emocionou o público com um discurso sobre acolhimento e cuidado.

“Basta ser colo que acolhe, braço que envolve. Enquanto houver uma mulher, um homem, uma vida a ser cuidada, a Rede Feminina seguirá firme, espalhando amor, fé e prevenção”.

O evento reforçou a importância da prevenção como atitude permanente, não restrita apenas aos meses de campanha. A noite foi encerrada com agradecimentos e palavras de incentivo à continuidade das ações de conscientização na cidade.

